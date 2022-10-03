Anasayfa Video Galeriler Gündem Gaziantep'te kurtarma operasyonu işkenceye dönüştü Gaziantep'te kurtarma operasyonu işkenceye dönüştü 03 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 12:15 Gaziantep'te devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak isteyen vatandaşlar, az kalsın yaralı sürücüyü canından ediyordu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633aa82b841e5743a6201cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da güpe gündüz kaşla göz arasındaki hırsızlık kamerada Dolandırıcıların son tuzağı bu oldu! Pes, vallahi pes, billahi pes! Kılıçdaroğlu seçim için tarih verdi Geçen ay boşanan Selin Ciğerci yeni aşkıyla görüntülendi Önce dövüp, sonra direğe bağladılar... Üzerinden çıkan not şoke etti Ümit Özdağ'dan Erdoğan ile ilgili olay olacak FETÖ iddiası Gelin ve damada taktıklarıyla aşiret düğününün ''hakkını'' verdiler Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu 30 Ağustos resepsiyonunda kriz çıkartan görüntü! Görevden alındılar