  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Gaziantep'te kurtarma operasyonu işkenceye dönüştü

Gaziantep'te kurtarma operasyonu işkenceye dönüştü

Gaziantep'te devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak isteyen vatandaşlar, az kalsın yaralı sürücüyü canından ediyordu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da güpe gündüz kaşla göz arasındaki hırsızlık kamerada
Dolandırıcıların son tuzağı bu oldu! Pes, vallahi pes, billahi pes!
Kılıçdaroğlu seçim için tarih verdi
Geçen ay boşanan Selin Ciğerci yeni aşkıyla görüntülendi
Önce dövüp, sonra direğe bağladılar... Üzerinden çıkan not şoke etti
Ümit Özdağ'dan Erdoğan ile ilgili olay olacak FETÖ iddiası
Gelin ve damada taktıklarıyla aşiret düğününün ''hakkını'' verdiler
Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu
30 Ağustos resepsiyonunda kriz çıkartan görüntü! Görevden alındılar