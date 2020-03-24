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  3. 24 Mart 2020 12:45

Gaziantep'te sokağa çıkan 500 kişiye para cezası

Gaziantep'te, 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 500 kişiye para cezası uygulandı.

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