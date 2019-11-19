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  3. 19 Kasım 2019 22:20

Gaziantep'te yaklaşık 2 bin polisle dev operasyon

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik bin 720 polisin katıldığı, 24 saat sürecek operasyon başladı. Polis helikopteri, özel harekât ekipleri, dedektör köpek Unix’in de desteğiyle çok sayıda eve baskın yapıldı.

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D-100'de zincirleme kaza: Trafik tıkanma noktasına geldi
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