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Gaziantepte “yeşil altın” denetimlerinde 108 tutuklama

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından hasat sezonu boyunca “yeşil altın” olarak adlandırılan Antep fıstığı hırsızlarına yönelik yapılan denetim ve operasyonlarda gözaltına alınan 370 kişiden 108’i tutuklandı.

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