Anasayfa Video Galeriler Gündem Gaziantepte “yeşil altın” denetimlerinde 108 tutuklama Gaziantepte “yeşil altın” denetimlerinde 108 tutuklama 27 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 13:20 Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından hasat sezonu boyunca “yeşil altın” olarak adlandırılan Antep fıstığı hırsızlarına yönelik yapılan denetim ve operasyonlarda gözaltına alınan 370 kişiden 108’i tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651401f6d51aab0f704bbeb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teslimat bekleyenler dikkat! Onlarca TOGG bakın nereden çıktı Deniz Kuvvetleri'nden İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi Kadınlar kavga etti, erkekler izledi Sosyal medyada canlı yayında taciz! Nesli tehlikede olan vaşaklar fotokapana yakalandı Lüks restoranda garson terörü kamerada Malatya'da şans eseri bulundu... Türkiye'nin gizemli taşları olay oldu! Arınma gecesi gibi! Apple mağazasını böyle yağmaladılar Pamuğun başkentiydi; şimdi tropikal meyvelerle anılıyor