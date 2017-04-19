  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Nisan 2017 23:45

Gaziantepte zincirleme kaza: 5 ölü, 5 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Video Galeri
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye umut oldu
Video Galeri
Adanada silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı
Adanada silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı
Video Galeri
Şehidin son videosu milyonları ağlattı
Şehidin son videosu milyonları ağlattı
Video Galeri
Şehit annesi gözyaşlarına boğuldu: Oğlum beni nasıl bıraktın
Şehit annesi gözyaşlarına boğuldu: Oğlum beni nasıl bıraktın
Video Galeri
Kaçarken güvenlik kameralarına yakalanmışlar
Kaçarken güvenlik kameralarına yakalanmışlar
Video Galeri
12 şehit verilen helikopterin enkazı yol açılınca kaldırılacak
12 şehit verilen helikopterin enkazı yol açılınca kaldırılacak