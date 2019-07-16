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  3. 16 Temmuz 2019 00:05

Gaziler ve şehit yakınları o gün yaşananları anlattı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde darbeci askerler tarafından şehit edilen “15 Temmuz Şehitleri” Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan gaziler ve şehit yakınları da o gün yaşananları anlattı. 15 Temmuz Gaziler Derneği ve Platformu Başkanı Erol Bulut, “Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı biz diye bir şey kalmazdı” dedi. 15 Temmuz hain darbe girişimi...

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Çamlıca Camii’nde 15 Temmuz’a özel dev led Türk Bayrağı
Çamlıca Camii’nde 15 Temmuz’a özel dev led Türk Bayrağı
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Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yüklendi, alanı terk ettiler
Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yüklendi, alanı terk ettiler
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Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile tokalaştı
Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile tokalaştı
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15 Temmuz’da İstanbul’da güneş batarken gökyüzü kızıla boyandı
15 Temmuz’da İstanbul’da güneş batarken gökyüzü kızıla boyandı
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Atatürk Havalimanı’ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı’ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
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Karabük’teki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı
Karabük’teki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı
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