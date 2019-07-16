Gaziler ve şehit yakınları o gün yaşananları anlattı
16 Temmuz 2019 00:05
Gaziler ve şehit yakınları o gün yaşananları anlattı
15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde darbeci askerler tarafından şehit edilen “15 Temmuz Şehitleri” Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan gaziler ve şehit yakınları da o gün yaşananları anlattı. 15 Temmuz Gaziler Derneği ve Platformu Başkanı Erol Bulut, “Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı biz diye bir şey kalmazdı” dedi. 15 Temmuz hain darbe girişimi...