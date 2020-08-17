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  3. 17 Ağustos 2020 08:00

Gazilik kartını AK Parti önünde kesti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptığı görüşmenin ardından gazilik raporlarının iptal edildiği bildirilen “15 temmuz gazisi” Cumali İbin, AK Parti Genel Merkezi önünde gazilik kartını kesti.

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