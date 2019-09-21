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  3. 21 Eylül 2019 18:45

Gaziosmanpaşa’da 14 katlı inşaatta yangın - İhlas Haber Ajansı

Gaziosmanpaşa’da inşaat halindeki 14 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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