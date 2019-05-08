Gaziosmanpaşa’da boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı
08 Mayıs 2019 18:05
Gaziosmanpaşa’da boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı
Gaziosmanpaşa’da yol kenarında yapılan çalışma sırasında su borusu patladı. Patlayan borudan sular metrelerce yüksekliğe fışkırdı. Olay, Gaziosmanpaşa Küçükköy Fevzi Çakmak Mahallesi 784 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında kepçeyle yapılan çalışmalar sırasında su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran sular metrelerce yüksekliği buldu. Suyun neredeyse apartman...