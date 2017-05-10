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  3. 10 Mayıs 2017 21:45

Gaziosmanpaşada operasyon: 3 gözaltı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da adam öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde bulundurmaktan aranan 3 kişi ilçe polisinin operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda 3 ruhsatsız silah ele geçirilirken şahıslar adliyeye sevk edildi.

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