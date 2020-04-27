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1-2-3 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANIYOR !
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  3. 27 Nisan 2020 17:50

Gaziosmanpaşa'da pazarda adım atacak yer kalmadı

Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar, Yenimahalle'de kurulan bir semt pazarına akın etti. Pazarda daha önceki günlere göre, büyük yoğunluk oluştu.

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