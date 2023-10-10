Anasayfa Video Galeriler Gündem Gazze enkaza döndü! Yıkımı gösteren kareler Gazze enkaza döndü! Yıkımı gösteren kareler 10 Ekim 2023 Salı Saat: 18:15 Güncelleme: 10 Ekim 2023 Salı 18:15 İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'yi hedef aldıkları anlara ilişkin görüntüleri ''Tüm gücümüzle devam edelim'' notuyla paylaştı. Filistin ise Gazze'de yıkımı gösteren kareleri paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65256a882b8b0826f901d7f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Putin, İsrail-Filistin gerilimi için sessizliğini bozdu Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi Kemal Sunal'ın 1984 model otomobili satışa çıkarıldı Hamas militanlarının askeri tesise baskın görüntüleri ortaya çıktı Okulda veli şiddeti! Öğretmene saldırdılar Kırklareli'nde baraj kurudu suların altındaki o yapı ortaya çıktı CİMER'e 4 TL'lik şikayet! Ceza kesildi Motosikleti sürerken gidonundan yılan çıktı Çadırını alan oraya koştu! İşte Türkiye'nin yeni kamp noktası