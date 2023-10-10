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Gazze enkaza döndü! Yıkımı gösteren kareler

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'yi hedef aldıkları anlara ilişkin görüntüleri ''Tüm gücümüzle devam edelim'' notuyla paylaştı. Filistin ise Gazze'de yıkımı gösteren kareleri paylaştı.

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