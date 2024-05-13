Anasayfa Video Galeriler Gündem Gazze'de can kaybı 35 bini de aştı Gazze'de can kaybı 35 bini de aştı 13 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 13:21 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 34'e yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6641e9a5e29644093e080463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı var Güpegündüz pompalı dehşet: Cinayet anı kamerada Mayıs ayında kar esareti: 6 kişi mahsur kaldı İstanbul Havalimanı'nda binlerce akrep ve zehirli örümcek ele geçirildi Organize sanayiye organize suç örgütü baskını Kandil'de 3 terörist etkisiz hale getirildi Gaziantep'te 6 katlı bina çöktü Ünlü gece kulübüne film gibi operasyon: Polisler de gözaltında Kedi katilinin cezası belli oldu