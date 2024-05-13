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  4. Gazze'de can kaybı 35 bini de aştı

Gazze'de can kaybı 35 bini de aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 34'e yükseldi.

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