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  4. Gazze'de çatışmalar şiddetlendi: Hamas böyle pusuya düşürdü

Gazze'de çatışmalar şiddetlendi: Hamas böyle pusuya düşürdü

İsrail ile Hamas arasında çatışmalar şiddetleniyor. Hamas tarafından paylaşılan görüntülerde savaşçıların İsrail askerlerine saldırmak için tünelden çıktığı görülüyor.

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