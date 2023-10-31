Anasayfa Video Galeriler Gündem Gazze'de çatışmalar şiddetlendi: Hamas böyle pusuya düşürdü Gazze'de çatışmalar şiddetlendi: Hamas böyle pusuya düşürdü 31 Ekim 2023 Salı Saat: 17:35 İsrail ile Hamas arasında çatışmalar şiddetleniyor. Hamas tarafından paylaşılan görüntülerde savaşçıların İsrail askerlerine saldırmak için tünelden çıktığı görülüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654110a91b676c5d5a6f5a03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir mal sahibi - kiracı kavgası daha: ''Pusuya düşürüp canına kastettiler Şehir eşkıyası İstanbul'da trafiği birbirine kattı! Saldırı anı kamerada Karasularımızdaki kabus gerçek oldu: Görüntüler korkunç! Denizaltılar İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in güneşini böyle selamladı TEM'de büyük kaza! Yol trafiğe kapandı Cumhuriyet'i kutlamadığı iddia edilen Özcan Deniz'den videolu yanıt Esnaftan kız çocuğuna iğrenç taciz İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı Hainlerin 28 ildeki sığınakları imha edildi