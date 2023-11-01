Gazze'de kilometrelerce uzunluktaki tüneller böyle görüntülendi

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de Hamas ve diğer silahlı gruplar tarafından kullanılan tünellerin kilometre uzunluğunda ve 80 metre derinliğinde olduğu belirtiliyor.

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