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  4. Gazze'de kilometrelerce uzunluktaki tüneller böyle görüntülendi

Gazze'de kilometrelerce uzunluktaki tüneller böyle görüntülendi

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de Hamas ve diğer silahlı gruplar tarafından kullanılan tünellerin kilometre uzunluğunda ve 80 metre derinliğinde olduğu belirtiliyor.

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