Anasayfa Video Galeriler Gündem Gazze'de kilometrelerce uzunluktaki tüneller böyle görüntülendi Gazze'de kilometrelerce uzunluktaki tüneller böyle görüntülendi 01 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 17:40 İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de Hamas ve diğer silahlı gruplar tarafından kullanılan tünellerin kilometre uzunluğunda ve 80 metre derinliğinde olduğu belirtiliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654263568aee2c115830ea53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Görüntüler Türkiye'den! Kasım ayında deniz, kum ve güneş keyfi! Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu 2. el piyasası karışacak: 640 milyar TL'lik ikinci el araçlar satışta! AK Parti'nin İstanbul adayı Bakan Yerlikaya mı ? İstanbul'da tefecilerin villasına baskın Polat çiftinin gözaltına alınma sebebi belli oldu 2 tıp öğrencisi, eğitim gördükleri üniversitede temizlik personeli olarak görev yapıyor Bir dev operasyon daha: Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı Aile dizisinden Dilan-Engin Polat çiftine göndermesi