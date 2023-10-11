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  4. Gazze'den endişeyle beklenen görüntüler geldi! Gazze kuşatıldı

Gazze'den endişeyle beklenen görüntüler geldi! Gazze kuşatıldı

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas’ın saldırısı sonrası Gazze Şeridi’nin kuşatılmasına yönelik yapılan faaliyetlerin yer aldığı görüntüleri paylaştı.

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