Anasayfa Video Galeriler Gündem Gazze'den endişeyle beklenen görüntüler geldi! Gazze kuşatıldı Gazze'den endişeyle beklenen görüntüler geldi! Gazze kuşatıldı 11 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 13:25 Güncelleme: 11 Ekim 2023 Çarşamba 13:25 İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas’ın saldırısı sonrası Gazze Şeridi’nin kuşatılmasına yönelik yapılan faaliyetlerin yer aldığı görüntüleri paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65267819745cb26602263783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan açıkladı; eğitimde ara tatiller kalkabilir Meryem Uzerli'nin üstsüz pozu ortalığı karıştırdı İstanbul'da büyük yangın! D-100'de trafik durdu 95 yaşındaki depremzede terk edilen binada tek başına yaşıyor İsrail, 12 camiyi yerle bir etti İsrail'in Hamas'a yanıtı bu oldu: Taş üstünde taş kalmadı! Fabrika alev topuna dönüştü! İsrail'den kalkan son uçaklar İstanbul'a indi Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi