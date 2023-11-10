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  4. Gazze'ye en büyük yardım Türkiye'den! Gemi yola çıktı

Gazze'ye en büyük yardım Türkiye'den! Gemi yola çıktı

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Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze'ye 500 ton tıbbi yardım malzemesi götürecek gemi, Mısır'a doğru yola çıktı.

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