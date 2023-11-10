Anasayfa Video Galeriler Gündem Gazze'ye en büyük yardım Türkiye'den! Gemi yola çıktı Gazze'ye en büyük yardım Türkiye'den! Gemi yola çıktı 10 Kasım 2023 Cuma Saat: 09:20 Güncelleme: 10 Kasım 2023 Cuma 09:20 Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze'ye 500 ton tıbbi yardım malzemesi götürecek gemi, Mısır'a doğru yola çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654dcbb298abe57a8f05dc67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saat 9'u 5 geçe metroda Ata'ya saygı duruşu Dolmabahçe'de 10 Kasım töreni Ankara Emniyeti sildiği 15 Temmuz videosunu yeniden paylaştı Mansur Yavaş’tan Andımız'la 10 Kasım anması 10 Kasım'da İBB’den ağlatan Atatürk videosu ABD üssüne saldırı! Ortalık cehenneme döndü Bir ''borç'' çatışması daha: 10 yaralı var! ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu İstanbul'da zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi