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Gazze'ye giren İsrail güçlerinin görüntüleri yayınlandı

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Gazze Şeridi'ne daha kapsamlı kara saldırısı başlatan İsrail güçlerinin görüntüleri paylaşıldı.

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