Anasayfa Video Galeriler Gündem Gazze'ye giren İsrail güçlerinin görüntüleri yayınlandı Gazze'ye giren İsrail güçlerinin görüntüleri yayınlandı 28 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 11:05 Güncelleme: 28 Ekim 2023 Cumartesi 11:05 Gazze Şeridi'ne daha kapsamlı kara saldırısı başlatan İsrail güçlerinin görüntüleri paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653cc0cf0e18c40d1c0f33d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ölüm halı sahada yakaladı! Bir anda yere yığıldı Taksici cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da İsrail protestosu! Başkonsolosluk binasına havai fişek attılar KYK yurdunda binlerce kişilik protesto Galatasaray'da Mauro Icardi kararı Liseli mucitler deniz suyundan içme suyu elde etti! TÜBİTAK ödül verdi Can Atalay için adliyede oturma eylemi İsrail'den Gazze'ye kara harekatı: İkinci kez bölgeye girdi Yüzsüz hırsız kamerada