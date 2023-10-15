Anasayfa Video Galeriler Gündem Gazze'ye ölüm yağdıran İsrailli kadın askerlerden tepki çeken paylaşım Gazze'ye ölüm yağdıran İsrailli kadın askerlerden tepki çeken paylaşım 15 Ekim 2023 Pazar Saat: 22:30 Güncelleme: 15 Ekim 2023 Pazar 22:30 İsrail ordusu bir yandan Gazze'ye ölüm yağdırırken diğer yandan da sosyal medyaya paylaşım yağdırıyor. Binlerce sivil ölürken İsrailli kadın askerlerin dans paylaşımları tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652c3dce1c13400c715d7c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mersin'de 12 metrelik lüks tekne battı CHP'nin Çanakkale İl Kongresi’nde gergin anlar Tesla ile drift atmak pahalıya maloldu Biden'ın konuşması İsrail protestosuyla yarıda kesildi İzmir'de orman yangını Hırsızlar kapı dürbününde kamerada İstanbul'da korkutan yangın İstanbul Metrosu'nda kadın yolcuya korkunç saldırı Depremin yıktığı ilimizi şimdi de sel vurdu