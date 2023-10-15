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  4. Gazze'ye ölüm yağdıran İsrailli kadın askerlerden tepki çeken paylaşım

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrailli kadın askerlerden tepki çeken paylaşım

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İsrail ordusu bir yandan Gazze'ye ölüm yağdırırken diğer yandan da sosyal medyaya paylaşım yağdırıyor. Binlerce sivil ölürken İsrailli kadın askerlerin dans paylaşımları tepki çekti.

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