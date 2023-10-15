Gazze'ye ölüm yağdıran İsrailli kadın askerlerden tepki çeken paylaşım

İsrail ordusu bir yandan Gazze'ye ölüm yağdırırken diğer yandan da sosyal medyaya paylaşım yağdırıyor. Binlerce sivil ölürken İsrailli kadın askerlerin dans paylaşımları tepki çekti.

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