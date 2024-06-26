  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Gebze'de fabrikada korkutan yangın

Gebze'de fabrikada korkutan yangın

Güncelleme:

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir fabrikada, henüz nedeni bilinmeyen bir yangın hızla büyüdü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı
Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı
Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?''
Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?''
75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı
75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ''taban maaş'' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ''taban maaş'' açıklaması
Türkiye at yarışı sektörü yeni bir vizyonla buluşuyor
Türkiye at yarışı sektörü yeni bir vizyonla buluşuyor
Çanakkale'nin derinliklerinde vahşet: Dalgıcın karşılaştığı manzara şoke etti
Çanakkale'nin derinliklerinde vahşet: Dalgıcın karşılaştığı manzara şoke etti
Oğuzhan Uğur rap performansıyla izleyicinin aklını başından aldı
Oğuzhan Uğur rap performansıyla izleyicinin aklını başından aldı
31 ilde düğmeye basıldı: Yüzlerce gözaltı var
31 ilde düğmeye basıldı: Yüzlerce gözaltı var