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  3. 12 Ağustos 2019 18:15

Gebze’de orman ve çalılık yangını havadan görüntülendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman ve çalılık yangını havadan görüntülendi. Yangın, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pelitli ile Mollafeneri arasında bulunan ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle daha da büyüdü. Çıkan yangın ormanlık alanın yanında bulunan fabrikalara...

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