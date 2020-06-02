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GECE GECE KAHROLDUK! 2 ŞEHİT, 7 YARALI...
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  3. 02 Haziran 2020 01:05

Gece gece kahrolduk! 2 Şehit, 7 yaralı...

Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giden askerlerin içinde bulunduğu zırhlı araç, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 asker şehit olurken 1'i ağır olmak üzere 7 asker de yaralandı.

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