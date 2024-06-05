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  4. Gece gündüz alışveriş, sınırsız eğlence: Van sokakları İranlı turistlerle doldu taştı

Gece gündüz alışveriş, sınırsız eğlence: Van sokakları İranlı turistlerle doldu taştı

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü nedeniyle yas tutulan ülkeden tatil fırsatını değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler gönüllerince eğlendi.

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