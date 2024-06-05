Anasayfa Video Galeriler Gündem Gece gündüz alışveriş, sınırsız eğlence: Van sokakları İranlı turistlerle doldu taştı Gece gündüz alışveriş, sınırsız eğlence: Van sokakları İranlı turistlerle doldu taştı 05 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 18:00 Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü nedeniyle yas tutulan ülkeden tatil fırsatını değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler gönüllerince eğlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66607d91253ee65e360a5483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana alev alev yanıyor: Sıcak hava otomobili yaktı Usta oyuncu Fatma Karanfil'e son görev Antalya yanıyor... Sıcaklık 45 dereceye dayandı, ortaya bu manzaralar çıktı Bayram tatilinde Bodrum'a gideceklere kötü haber İki kız kardeşin esrarengiz ölümü Görevden alınan belediye başkanına hapis cezası Çanakkale'de orman ve tarım arazilerini alevler sardı Türkiye'nin eşsiz cennetinde, yeşil, mavi ve beyaz kavuştu Türkiye'nin mis kokan altını: 4 tondan 1 litre çıkıyor, litresi 400 bin TL'ye satılıyor