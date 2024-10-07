Anasayfa Video Galeriler Gündem Gece kulübü çıkışı 2 kadın ve 1 erkek birbirine girdi Gece kulübü çıkışı 2 kadın ve 1 erkek birbirine girdi 07 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 11:11 Güncelleme: 07 Ekim 2024 Pazartesi 11:11 İstanbul Şişli'de gece kulübünden çıkan yabancı uyruklu 2 kadın ve bir erkek sokakta kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6703979de35d02e3c5040d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'ya bir darbe daha: 6 terörist öldürüldü Malatya'da yetişiyor, dondurularak ABD'ye ihraç ediliyor Yabani dizisinde tepki çeken kadın cinayeti sahnesi Şaşkın hırsızlar koca tabelayı görmedi; dükkanı soydu İstanbul'da motosikletli saldırı: Daireye kurşun yağdırdılar İzmir'de yaralı bir geyik fabrikaya sığındı Hainlerin onlarca ini yerle bir edildi Tünelde can pazarı: 4 kişi otomobilin içinde sıkıştı Esenyurt'ta sapık kamerada: Minik çocuğu taciz etti