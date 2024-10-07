Gece kulübü çıkışı 2 kadın ve 1 erkek birbirine girdi

İstanbul Şişli'de gece kulübünden çıkan yabancı uyruklu 2 kadın ve bir erkek sokakta kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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