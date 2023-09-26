Anasayfa Video Galeriler Gündem Gece kulübü işletmecisi öldürüldü Gece kulübü işletmecisi öldürüldü 26 Eylül 2023 Salı Saat: 07:55 Bursa'da bir gece kulübü işletmecisi, otoparkta önce darbedildi, ardından da silahlı vurularak öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65126438d04bbe39680e9b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur yavaş bastırdı, halk kazandı, Ankara kazandı Taksim saldırısı davasında tahliye kararı Marmaray'da ''LGBT'' krizi! TCDD suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da böyle karşılandı Erbakan AK Parti'ye meydan okudu: ''Başvuru yağıyor!'' Sürücüler dikkat! TEM'de 1.5 ay sürecek çalışma başlıyor İstanbul'da takside 10 km için 900 TL'lik ücret kavgası Eski Baro Başkanı’na saldırı İş merkezinde asansör düştü: Yaralılar var