Anasayfa Video Galeriler Gündem Gece kulübü yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Gece kulübü yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı 18 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 10:46 Güncelleme: 18 Temmuz 2024 Perşembe 10:46 İstanbul Gayrettepe'de tadilatta olan gece kulübünde meydana gelen ve 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6698c85e5f430a46bf056a47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaset kumpası sonrasında olay olacak Mustafa Sarıgül iddiası Antalya'da üretiliyor, tüm dünyaya gidiyor: 6 ayda onlarca milyon dolarlık gelir elde edildi Balık avı sezonu öncesi kötü haber: Türe özel av yasağı gündemde İstanbul Metro'sunda panik: Asansörde mahsur kaldılar Yangında küle dönen ormanlık alan 1 yıl sonra görüntülendi Bir ilimiz kabusu yaşadı: Sel suları bir çocuğu yuttu 100 TL'ye döner çılgınlığı kamerada: Tüm şehir aynı noktaya akın etti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ölümüne inatlaşma Ergin Ataman isyan etti: ''Ailem vize verilmediği için Yunanistan'a gelemiyor'''