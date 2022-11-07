Gece kulübünde silahlar çekildi! Dehşet anları kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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