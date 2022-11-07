Anasayfa Video Galeriler Gündem Gece kulübünde silahlar çekildi! Dehşet anları kamerada Gece kulübünde silahlar çekildi! Dehşet anları kamerada 07 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 14:00 Güncelleme: 07 Kasım 2022 Pazartesi 14:00 İzmir'in Konak ilçesinde bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6368e554e83d071351020137" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Final maçı kabusa dönüştü: Tam 11 kırmızı kart çıktı! Tek bir fideyle 40 haneli köyün tamamının hayatı değişti İstanbul'daki AVM'de yumruklu kavga İstanbul'da eli silahlı maganda dehşeti! İstanbul'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı Nükhet Duru ile Meltem Cumbul’un sahnedeki dansı olay oldu Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu Kaçak göçmenleri taşıyan otobüs devrildi Yargı dizisinde 1 dakikalık olay sahne: İzleyicisi de evinde ayağa kalktı