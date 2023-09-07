Anasayfa Video Galeriler Gündem Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı 07 Eylül 2023 Perşembe Saat: 08:15 Bursa’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f95c673785cd591c3e48f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara’da ortak cinayeti Mustafa Sarıgül: ''Kılıçdaroğlu ayrılırsa CHP baraj altında kalır'' Akşener ile Muharrem İnce bir araya geldi Ukrayna'da çarşıya füzeli saldırı: Çok sayıda ölü var Erdoğan Orta Vadeli Programı açıkladı Tam 1700 yıllık... Kaçak kazı ihbarıyla ortaya çıktı! İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı Köpekbalıkları turistlere kabusu yaşattı İstanbul'da beton ormanları yüzünden evinden olan domuzlar şehre indi