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  4. Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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