Anasayfa Video Galeriler Gündem Gece kulübündeki ilginç hırsızlık anı kamerada Gece kulübündeki ilginç hırsızlık anı kamerada 17 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 12:10 Güncelleme: 17 Aralık 2022 Cumartesi 12:10 Meksika’da bir gece kulübünde çekilen bir hırsızlık görüntüsü görenleri de mağduru da şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639d87810e3a8612995f0e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esenyurt'ta trafikte keserli maganda saldırısı kamerada Türkiye'nin ''mühendislik harikası'' viyadüğü için geri sayım başladı Büyükçekmece’de minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti Ankara'da yoğun sis etkili oldu AKINCI TİHA ateşledi; Türkiye'nin ilk yerli süpersonik füzesi 12'den vurdu Ankara'da yoğun sis etkili oldu Dostluk maçında Atiba'ya tepki çeken müdahale Gökyüzünde kabus! Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı Hablemitoğlu suikastı faili Levent Göktaş tutuklandı