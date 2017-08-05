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  3. 05 Ağustos 2017 09:45

Gece Suriye sınırına obüs topu sevkiyatı

Suriye sınırında sıfır noktada bulunan Kilis’te, Afrın bölgesinin karşısındaki Hudut Karakollarına fırtına obüs topları gönderildi.

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