Gece yarısı driftçileri mahalleliyi canından bezdirdi
22 Ağustos 2018 17:00
Gece yarısı driftçileri mahalleliyi canından bezdirdi
Sakarya’nın Erenler ilçesinde gece saatlerinde drift yapan sürücüler mahalleliyi bıktırdı. Drift yapan trafik magandaları yüzünden uyuyamayan vatandaşlar, magandaların tehlikeli şovunu cep telefonuyla görüntüledi. Erenler ilçesi Atatürk Sanayi mevkiinde özellikle gece saatlerinde araçlarıyla drift yapan sürücüler tehlike saçıyor. Drift tutkunları yaptıkları tehlikeli şovlarla trafikteki...