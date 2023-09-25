Anasayfa Video Galeriler Gündem Gece yarısı gaz kokusu paniği! 112'ye ihbar yağdı Gece yarısı gaz kokusu paniği! 112'ye ihbar yağdı 25 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 09:30 Kırıkkale'de gece saatlerinde şehri etkisi altına alan gaz kokusu vatandaşları tedirgin etti. Belediyeden yapılan açıklamada gaz kokusunun TÜPRAŞ rafinerisinden kaynaklandığı belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651128fc0d5bd87edf4c63e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meral Akşener'in İstanbul adayı Muharrem İnce mi ? Deprem bölgesinde skandal karar depremzedeleri ayaklandırdı Önce vatandaşa ardından da polise saldırdılar Selçuk Bayraktar'dan sürpriz paylaşım! Bu sefer havada değil, suda İstanbul'da ortalığı savaş alanına döndüren kaza Deprem bölgesindeki hasarlı bina can aldı Trafikte akıl almaz kaza: Motosikletli camda asılı kaldı Tüm dünyanın uzaydan beklediği kargo Dünya'ya indi Tam 12 bin fidan dikmişti... Yangın ormanı da öldürdü, onu da