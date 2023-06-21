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  4. Gece yarısı hastaneye koştular; 21 kişi zehirlendi

Gece yarısı hastaneye koştular; 21 kişi zehirlendi

Bolu’da yeni açılan bir tavuk döner dükkanında yemek yiyen 21 kişi bulantı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

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