Anasayfa Video Galeriler Gündem Gece yarısı hastaneye koştular; 21 kişi zehirlendi Gece yarısı hastaneye koştular; 21 kişi zehirlendi 21 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 08:00 Bolu’da yeni açılan bir tavuk döner dükkanında yemek yiyen 21 kişi bulantı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649283e4cef02e16d35feef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Melis Sezen'in transparan dansı sosyal medyayı salladı Antalya sahilinde hortum paniği! Ortalık birbirine girdi Bir ilimiz daha sular altında kaldı! 20 bin TL maaşla çalışacak işçi bulamadı; Afganlara çağrı yaptı Deniz Zeyrek'ten Faik Öztrak'a canlı yayında koltuk göndermesi Deniz Zeyrek'ten Faik Öztrak'a canlı yayında koltuk göndermesi İstanbul'un lüks otelinde korkunç intihar Antalya'da orman yangını Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan kabusu kamerada