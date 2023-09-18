Anasayfa Video Galeriler Gündem Geçen sene 40 liraydı, bu sene 8 lira! Ürünler elde kaldı Geçen sene 40 liraydı, bu sene 8 lira! Ürünler elde kaldı 18 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 11:15 Güncelleme: 18 Eylül 2023 Pazartesi 11:16 Antalya'da geçen sene kilogramı 40 liradan satılan keçiboynuzu, üretimin fazla olması sebebiyle fiyatı 8 liraya geriledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650807236f42d85d91426fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özdağ paylaştı: Netflix dizisindeki dikkat çeken Türkiye sahnesi Yine Esenyurt, yine olay! Polis ateş açtı İzmir'deki helikopter kazasında özel ekip devreye girdi İstanbul'da restoranda korkunç saldırı! İstanbul trafiğinde tekme tokat kavga kamerada Şaşkına çeviren görüntü... Musluklardan su yerine ''kurtçuk'' aktı Erdoğan'dan Elon Musk'a Türkiye çağrısı Dinamit yüklü kamyon devrildi; yol trafiğe kapatıldı Ayıların insanlara saldırmadığını söylerken saldırıya uğradı