Anasayfa Video Galeriler Gündem Geçen yıl çöle dönmüştü! Son hali yüreklere su serpti Geçen yıl çöle dönmüştü! Son hali yüreklere su serpti 26 Mayıs 2023 Cuma Saat: 10:50 Güncelleme: 26 Mayıs 2023 Cuma 10:50 Sivas'ta kuruma noktasına gelen 4 Eylül Barajı son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden su tuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647064c448b26d17930c57f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM'de 7 araç birbirine girdi Çocuk tacizcisini linçten polis kurtardı! İstanbul'da yine açık damper kazası! Faciadan dönüldü Restoran çalışanları müşterilere kurşun yağdırdı CNN Türk ''Erdoğan'ın koltuğunu'' canlı yayına çıkardı Üniversite hastanesinde yoğun bakımda cinsel istismar rezaleti İmamoğlu: ''HÜDAPAR için 2'nci tur var diye milletvekilliği yemini ertelendi'' Gece yarısı korkunç olay! Çığlıklar tüm mahallede çınladı Kılıçdaroğlu: ''Kredi kartı borçlarını Hazine devralacak''