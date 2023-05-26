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  4. Geçen yıl çöle dönmüştü! Son hali yüreklere su serpti

Geçen yıl çöle dönmüştü! Son hali yüreklere su serpti

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Sivas'ta kuruma noktasına gelen 4 Eylül Barajı son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden su tuttu.

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