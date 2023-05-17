Anasayfa Video Galeriler Gündem Geceyarısı şimşekler geceyi gündüze çevirdi Geceyarısı şimşekler geceyi gündüze çevirdi 17 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 07:30 Güncelleme: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 07:30 İstanbul’da gece etkisini gösteren yağış Boğaz ve Anadolu Yakası’nda etkili oldu. Yağışa paralel olarak çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6464585e69fd8647545aa2d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da çöpe bulunan yırtık kimlerin sırrı çözüldü YSK önünde gözaltılar var Sen misin dansöze para takan! Trafikte böyle geziyor Bursa'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı İstanbul'da aile boyu vahşet! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti Şırnak'tan acı haber: 2 şehit, 2 yaralı Çanakkale'da tarihi keşif: 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu İstanbul'un göbeğindeki isimsiz heykel olay oldu: ''Bu rezalet durmalı'' İstanbul’a bahar geldi! Şehrin ortasındaki bu manzarayı görenler inanamadı