Geceyarısı şimşekler geceyi gündüze çevirdi

İstanbul’da gece etkisini gösteren yağış Boğaz ve Anadolu Yakası’nda etkili oldu. Yağışa paralel olarak çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

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