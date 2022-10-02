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  4. Geceyi alevler aydınlattı: Fabrikada korkutan yangın!

Geceyi alevler aydınlattı: Fabrikada korkutan yangın!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde et ürünleri tesisinde çıkan yangın, 2 saat süren müdahaleyle söndürüldü.

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