Anasayfa Video Galeriler Gündem Geceyi alevler aydınlattı: Fabrikada korkutan yangın! Geceyi alevler aydınlattı: Fabrikada korkutan yangın! 02 Ekim 2022 Pazar Saat: 12:30 Bursa'nın Yıldırım ilçesinde et ürünleri tesisinde çıkan yangın, 2 saat süren müdahaleyle söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63395a2ecb15f920f704563b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş'tan kendisine ''Cumhurbaşkanım'' diyen vatandaşa yanıt Büyük göç başlıyor: 10 bin kişinin taşınması kış öncesi tamamlanacak Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı yarı yarıya düştü Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı: Bu kış bol virüslü geçecek! MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 23 terörist öldürüldü Eren Abluka sonbahar-kış operasyonları başladı İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Yaralılar var Türkiye şehit askerin vasiyetini konuşuyor Trabzon'da ortalık kan gölüne döndü!