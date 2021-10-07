Geçinemeyen vatandaşlar faturalarını yaktı

Kocaeli’de vatandaş elektrikten doğalgaza kadar en temel ihtiyaç kalemlerine gelen zamları protesto etmek için tepki olarak faturaları yaktı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615ec68772d8ba765d1085b3" allowfullscreen></iframe>