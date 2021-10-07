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Geçinemeyen vatandaşlar faturalarını yaktı

Kocaeli’de vatandaş elektrikten doğalgaza kadar en temel ihtiyaç kalemlerine gelen zamları protesto etmek için tepki olarak faturaları yaktı.

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