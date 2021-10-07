Anasayfa Video Galeriler Gündem Geçinemeyen vatandaşlar faturalarını yaktı Geçinemeyen vatandaşlar faturalarını yaktı 07 Ekim 2021 Perşembe Saat: 13:05 Kocaeli’de vatandaş elektrikten doğalgaza kadar en temel ihtiyaç kalemlerine gelen zamları protesto etmek için tepki olarak faturaları yaktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615ec68772d8ba765d1085b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın eski yol arkadaşından Erdoğan için olay iddia Yolcu uçağına bomba ihbarı! Trabzon'a acil iniş yaptı İstanbul'da bir ATM saldırısı daha ''Covid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'' Hakemi tekmelemişti... ''Cinayete teşebbüsten'' yargılanacak CHP'li Özkan, Erdoğan'ı kendi sözleriyle eleştirdi Netflix yapımı Squid Game kavgası sokağı karıştırdı Trafik kazası sonrası ''pes'' dedirten anlar Yasemin Şefkatli'yi almaya davulla zurnayla gittiler