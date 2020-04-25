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  3. 25 Nisan 2020 14:45

Geçirdiği kaza sonrası yatağa bağımlı hale geldi !

Tokat Reşadiye'de 61 yaşındaki kadın fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evinden dışarı çıkamıyor. Hastalığın geçirdiği bir kaza sonrası başladığını belirten kadın devlette yardım istedi.

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