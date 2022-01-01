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  4. Gel de isyan etme! Koronavirüs salgınını böyle mi yeneceğiz ?

Gel de isyan etme! Koronavirüs salgınını böyle mi yeneceğiz ?

2022 yılına İstanbul Taksim'de girenler koronavirüsün hızla yayılan Omicron varyantı yokmuş gibi sosyal mesafesiz ve maskesiz eğlendi.

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