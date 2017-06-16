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  3. 16 Haziran 2017 11:15

Geleceğin beyaz hackerları siber kampa girdi

KADİR Has Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği siber kamp ile Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen lise öğrencileri 3 günlük siber kampta 'beyaz hacker' olma yolunda ilk adımlarını attılar.

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