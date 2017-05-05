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ABDULLAH GÜL'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR
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  3. 05 Mayıs 2017 12:50

Geleceğin sağlıkçıları önlüklerini giydi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Fizyoterapi, İngilizce Beslenme ve Diyetetik bölümleri öğrencileri beyaz önlüklerini giydi.

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Kadir Topbaş, tahliye olan damadıyla ilgili konuştu
Kadir Topbaş, tahliye olan damadıyla ilgili konuştu
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İnsanlığın Gerçek Dostları Ödüllendirildi
İnsanlığın Gerçek Dostları Ödüllendirildi
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Kasiyeri bıçaklayıp kasayı boşalttı
Kasiyeri bıçaklayıp kasayı boşalttı
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Topbaş'tan damadının tahliyesiyle ilgili açıklama
Topbaş'tan damadının tahliyesiyle ilgili açıklama
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Avrupanın kalbi Türk doktora emanet
Avrupanın kalbi Türk doktora emanet
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Gelecek Anneden Başlar!
Gelecek Anneden Başlar!