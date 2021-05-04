  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Geleceğin teknolojisi testi başarıyla geçti! Bu askerler uçuyor!

Geleceğin teknolojisi testi başarıyla geçti! Bu askerler uçuyor!

Şirketin kurucusu uçan İngiliz olarak da bilinen Richard Browning, Hollanda Deniz Özel Harekat Kuvvetleri ile bir iş birliğine gitti, asker kıyafetini ve yeni tasarlanan jetpack'i giydi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Covid-19 geçirenlere hayati uyarı: Kullanmamak öldürebilir
FETÖ'nün kritik ismi yakalandı
2 gündür aranan Kerim Can'dan sevindiren haber
Van'da dehşet! Sokakta yakılmış ceset bulundu.
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklaması
Bahçeli fitili ateşledi: ''100 maddelik yeni Anayasa taslağı hazır!''
Koronavirüs kurbanları dozerlerle taşınıyor
İmamoğlu'ndan 'ellerini bağlama' soruşturmasına ilk yorum
Bilim kurgu filmi değil gerçek! Sürücüsü taksi yola çıktı!