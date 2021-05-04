Geleceğin teknolojisi testi başarıyla geçti! Bu askerler uçuyor!

Şirketin kurucusu uçan İngiliz olarak da bilinen Richard Browning, Hollanda Deniz Özel Harekat Kuvvetleri ile bir iş birliğine gitti, asker kıyafetini ve yeni tasarlanan jetpack'i giydi.

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