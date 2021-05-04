Anasayfa Video Galeriler Gündem Geleceğin teknolojisi testi başarıyla geçti! Bu askerler uçuyor! Geleceğin teknolojisi testi başarıyla geçti! Bu askerler uçuyor! 04 Mayıs 2021 Salı Saat: 15:31 Şirketin kurucusu uçan İngiliz olarak da bilinen Richard Browning, Hollanda Deniz Özel Harekat Kuvvetleri ile bir iş birliğine gitti, asker kıyafetini ve yeni tasarlanan jetpack'i giydi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60913e98332466342a69fbf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Covid-19 geçirenlere hayati uyarı: Kullanmamak öldürebilir FETÖ'nün kritik ismi yakalandı 2 gündür aranan Kerim Can'dan sevindiren haber Van'da dehşet! Sokakta yakılmış ceset bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklaması Bahçeli fitili ateşledi: ''100 maddelik yeni Anayasa taslağı hazır!'' Koronavirüs kurbanları dozerlerle taşınıyor İmamoğlu'ndan 'ellerini bağlama' soruşturmasına ilk yorum Bilim kurgu filmi değil gerçek! Sürücüsü taksi yola çıktı!