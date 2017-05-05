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  3. 05 Mayıs 2017 15:20

'Gelecek anneden başlar' diyenler Momtalks'ta buluştu

ANNELİK eğitiminin önemine dikkat çekmek amacıyla ilk kez düzenlenen "Momtalks" etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleşti.

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