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  3. 05 Mayıs 2017 12:50

Gelecek Anneden Başlar!

Anneliğin eğitimdeki kritik önemini vurgulamak amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen MomTalks 2017 'Gelecek Anneden Başlar' başlıklı panel uzmanlar ve anneleri bir araya getirdi.

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Kadir Topbaş, tahliye olan damadıyla ilgili konuştu
Kadir Topbaş, tahliye olan damadıyla ilgili konuştu
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İnsanlığın Gerçek Dostları Ödüllendirildi
İnsanlığın Gerçek Dostları Ödüllendirildi
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Kasiyeri bıçaklayıp kasayı boşalttı
Kasiyeri bıçaklayıp kasayı boşalttı
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Topbaş'tan damadının tahliyesiyle ilgili açıklama
Topbaş'tan damadının tahliyesiyle ilgili açıklama
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Avrupanın kalbi Türk doktora emanet
Avrupanın kalbi Türk doktora emanet
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Geleceğin sağlıkçıları önlüklerini giydi
Geleceğin sağlıkçıları önlüklerini giydi