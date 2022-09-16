Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Gelecek'' geldi: Dünyanın ilk uçan bisikleti tanıtıldı! Uçuşu nefes kesti ''Gelecek'' geldi: Dünyanın ilk uçan bisikleti tanıtıldı! Uçuşu nefes kesti 16 Eylül 2022 Cuma Saat: 12:35 ABD'de düzenlenen Otomobil Fuarı'nda 40 dakika boyunca havada kalabilen ve saatte 100 km hıza ulaşan .dünyanın ilk uçak bisikleti tanıtıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632443619bfd712e8278f563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT otobüsünde ''ayağıma bastın'' dehşeti; bıçağını çekip saldırdı! Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ''Yerli ve Milli Eskobar'' gerginliği! Kadın gazeteciye canlı yayında iğrenç taciz! PKK'nın ''çocuk avcısı'' genç kızı kaçırırken suçüstü yakalandı! Memleketinde tapulu arazisi var diye sevinen gurbetçi hayatının şokunu yaşadı İstanbul'da özel okulda ilginç olay: Belgeyi aldı, parayı ödemeden kaçtı! İstanbul'da ünlü restoranda ''masa silme'' kavgası kamerada Ev hapsi kaldırılan Gülşen günler sonra ilk kez görüntülendi Sokak ortasında çekip vurdu! Korkunç cinayet kamerada