  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. ''Gelecek'' geldi: Dünyanın ilk uçan bisikleti tanıtıldı! Uçuşu nefes kesti

''Gelecek'' geldi: Dünyanın ilk uçan bisikleti tanıtıldı! Uçuşu nefes kesti

ABD'de düzenlenen Otomobil Fuarı'nda 40 dakika boyunca havada kalabilen ve saatte 100 km hıza ulaşan .dünyanın ilk uçak bisikleti tanıtıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İETT otobüsünde ''ayağıma bastın'' dehşeti; bıçağını çekip saldırdı!
Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ''Yerli ve Milli Eskobar'' gerginliği!
Kadın gazeteciye canlı yayında iğrenç taciz!
PKK'nın ''çocuk avcısı'' genç kızı kaçırırken suçüstü yakalandı!
Memleketinde tapulu arazisi var diye sevinen gurbetçi hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da özel okulda ilginç olay: Belgeyi aldı, parayı ödemeden kaçtı!
İstanbul'da ünlü restoranda ''masa silme'' kavgası kamerada
Ev hapsi kaldırılan Gülşen günler sonra ilk kez görüntülendi
Sokak ortasında çekip vurdu! Korkunç cinayet kamerada