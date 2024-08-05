Anasayfa Video Galeriler Gündem Gelecek, geliyor derken, geldi... Türkiye'nin kabusu 30 yıl sonra gerçek oldu Gelecek, geliyor derken, geldi... Türkiye'nin kabusu 30 yıl sonra gerçek oldu 05 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 13:31 Güncelleme: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 13:31 Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'ndeki Tuzla Gölü'nde, bölge halkının yerel yöntemlerle yaptığı tuz hasadı, bu yıl yüksek sıcaklıklar ve yağışların az olması nedeniyle ilk kez yapılamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b0aa19fbf626cd47039943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 yaşındaki minik mühendis 100 bin TL'lik teknolojiyi evinde üretti 15 Temmuz'un yeni ses kayıtları ortaya çıktı Robot süpürge bomba gibi patladı Bir ülke karıştı; protestolar sonrasında Başbakan ülkeden kaçtı ''Drift''çi trafik magandası vatandaşı çileden çıkardı Adana'nın kanallarında yüzen yumurcaklar ''pes'' dedirtti Cihangir'in rengarenk merdivenlerini Filistin bayrağına boyadılar İstanbul'da vale cinayeti Asrın felaketi bölgesinde ''ata tohumları'' ile gelen hasat başladı