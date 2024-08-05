Gelecek, geliyor derken, geldi... Türkiye'nin kabusu 30 yıl sonra gerçek oldu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'ndeki Tuzla Gölü'nde, bölge halkının yerel yöntemlerle yaptığı tuz hasadı, bu yıl yüksek sıcaklıklar ve yağışların az olması nedeniyle ilk kez yapılamadı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b0aa19fbf626cd47039943" allowfullscreen></iframe>