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  3. 23 Nisan 2019 12:35

''Gelecek hayalin ne ?'' sorusuna canlı yayında şok sözler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mikrofon uzatılan bir öğrencinin açıklamaları şoke etti.

Video Galeri
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Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
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Vali Yerilkaya koltuğunu Zeynep’e devretti
Video Galeri
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Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti
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Video Galeri
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Yıkılan binaların enkazı havadan görüntülendi
Video Galeri
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