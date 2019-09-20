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  3. 20 Eylül 2019 11:55

Gelenek değişmedi; sosyal medya Bihter'i konuştu

Kanal D'nin 2008-2010 yılları arasında yayınlanan fenomen dizisi Aşk-ı Memnu, tekrar bölümlerinin ardından 'yeniden' final yaptı. Aradan geçen 9 seneye rağmen tıpkı yeni bir dizi bitiyormuş gibi sosyal medya sadece 'Bihter'i konuştu.

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