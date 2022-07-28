Anasayfa Video Galeriler Gündem Gelenekleri bilmeyince... Kız istemeye gelen Alman damat kayınpederin alnından öptü Gelenekleri bilmeyince... Kız istemeye gelen Alman damat kayınpederin alnından öptü 28 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 18:25 Türk kızını istemeye gelen Alman damat, Türk geleneklerini iyi bilmeyince, renkli görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e2aa621579583f74313443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriye sınırında açıklama yapmak isteyen Ümit Özdağ’a engel Geçen sene yangında kül olan yeşil cennetimiz küllerinden geri doğdu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon Uyuşturucu hapı kargolarken yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti Bir kadına şiddet vakası daha! Eşini bıçakla rehin aldı! Piton öyle bir şey yuttu ki... Veterinerler gözlerine inanamadı Korkunç saldırı kamerada! Çocuklar hedefte, maymunlar 58 kişiye daha saldırdı Metruk evde kan donduran cinayet Ters şeritteki trafik canavarı kamerada