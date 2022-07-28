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  4. Gelenekleri bilmeyince... Kız istemeye gelen Alman damat kayınpederin alnından öptü

Gelenekleri bilmeyince... Kız istemeye gelen Alman damat kayınpederin alnından öptü

Türk kızını istemeye gelen Alman damat, Türk geleneklerini iyi bilmeyince, renkli görüntüler ortaya çıktı.

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